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مذيعة بقناة "الحدث" تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية - فيديو

10:28 م الإثنين 01 يناير 2018
مذيعة بقناة "الحدث" تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية - فيديو

الإعلامية منال أغا

القاهرة- (مصراوي)

أعلنت الإعلامية منال أغا ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت "أغا"، في برنامجها "مع منال أغا"، على فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين: "أيها السادة والسيدات، شعب مصر العظيم، أنا قررت أرشح نفسي لرئاسة الجمهورية خلال الأربع سنوات المقبلة، لأن نساء مصر هم القوة المؤثرة بكافة المنعطفات السياسية طوال الفترة الماضية".

وتساءلت: "لمَ لا يكون لدينا أول رئيسة مصرية لجمهورية مصر العربية؟.مصر لديها الكثير من المشاكل التي أدت لتدهور جميع الخدمات".

منال أغا الانتخابات الرئاسية فضائية الحدث اليوم

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