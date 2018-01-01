مذيعة بقناة "الحدث" تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية - فيديو

القاهرة- (مصراوي)

أعلنت الإعلامية منال أغا ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت "أغا"، في برنامجها "مع منال أغا"، على فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين: "أيها السادة والسيدات، شعب مصر العظيم، أنا قررت أرشح نفسي لرئاسة الجمهورية خلال الأربع سنوات المقبلة، لأن نساء مصر هم القوة المؤثرة بكافة المنعطفات السياسية طوال الفترة الماضية".

وتساءلت: "لمَ لا يكون لدينا أول رئيسة مصرية لجمهورية مصر العربية؟.مصر لديها الكثير من المشاكل التي أدت لتدهور جميع الخدمات".