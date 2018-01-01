غادة والي: صرف ملياري جنيه في اليوم الأول لمعاشات يناير

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عمليات صرف المعاشات سارت بشكل منتظم على مدار اليوم، مشيرة إلى أن إجمالي عدد حركات الصرف بلغ ١٦٤٧٦٨٩ حالة حتى الساعة السادسة من مساء الْيَوْمَ ، بقيمة ٢٢٠٥٩٨٠٤١٢ جنيهًا.

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد قررت صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2018 بصورة مبكرة، اعتبارًا من اليوم الاثنين، الأول من شهر يناير الجاري، بدلًا من العاشر من يناير، من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد، وذلك بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وشكلت غرفة عمليات مركزية تحت رئاستها لمتابعة صرف المعاشات، وتذليل العقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين.