تعرف على سعر الغرف السياحية في "مرسى علم" خلال 2018

كتب- يوسف عفيفي:

قال عادل راضي، رئيس جمعية مستثمري مدينة مرسى علم السياحية، إن المدينة تشهد طفرة كبيرة في أعداد حركة السياحة الوافدة بكافة الأسواق العالمية خلال الموسم الشتوي الحالي، وعلى رأسهم الجنسيات الإيطالية والألمانية، والتشيكية، والبولندية، مؤكدًا أن مرسى علم استقبلت الجميع في جو ساده السعادة والطمأنينة الكبيرة.

وأوضح راضي لـ"مصراوي"، الاثنين، أن التسعيرة الجديدة للغرف الفندقية في مرسى علم خلال 2018 تتراوح من 20 إلى 200 دولار، وتقدر للمصريين من 360 جنيه سعر الغرفة للفرد الواحد حتى 4 آلاف جنيه، حسب برامج وتعليمات القرى والفنادق السياحية.

وأكد رئيس جمعية مرسى علم السياحية، أن نسبة إشغالات الفنادق السياحية في المدينة تختلف من مكان لآخر حسب الجودة والتصنيف، فهناك فنادق تخطت نسبة الحجوزات السياحية فيها 100% وهناك فنادق أخرى وصلت نسبة الحجوزات فيها من 30% ــ 40% بإجمالي معدل متوسط بلغ 70%.

وتشهد مدينة مرسى علم، حالة انتعاشه سياحية كبيرة مع حلول العام الجديد 2018، نتيجة الاستقرار الأمني وامتلاكها بالجو الرائع ومياه البحر الأحمر الهادئة التي يعشقها السائحون من كل مكان.