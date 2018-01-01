7 معلومات عن "حبة الغلة القاتلة"

كتبت- عايدة رضوان:

أقدم عدد من المواطنين في عدة قرى مصرية على الانتحار باستخدام "حبة الغلة القاتلة"، المستخدمة ضد تسوس القمح، بعد أن شهدت قرية بطرة، بمركز طلخا في الدقهلية، وفاة ربة منزل بعد تناولها الحبة عن طريق الخطأ.

وفي المنوفية، تزايدت حالات الانتحار بـ"الحبة القاتلة"، وبالتحديد في مركز شبين الذي شهد 4 حالات انتحار خلال شهرين فقط. ومن الأعراض المصاحبة لتناولها، فضلًا عن الوفاة، هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

ويرصد "مصراوي"، في هذا التقرير 7 معلومات عن "الحبة القاتلة"، كالتالي:

7- اسمها العلمي "الألومنيوم فوسفيد".

6- تستخدم لمنع تسوس محصول القمح، وحمايته من الحشرات الضارة.

5- حظرت عشرات الدول العربية استخدامها، بعد تسببها في زيادة نسبة وفيات الأطفال.

4- تسجل وزارة الزراعة حبة الغلة كمبيد حشري، وتدخل مصر بشكل رسمي، ولا توجد أية محاذير على تداولها، وتدوّن عليها عبارة "عالية السمية".

3- يوجد منها 18 منتجًا بأسماء تجارية مختلفة، إلا أن تركيبها واحد، واستخدامها واحد في حفظ الغلال والحبوب.

2- تدخل مادة "زينك فوسفيد" في تصنيع حبة الغلة، ويخرج منها غاز قاتل للبشر.

1- لا تترك حبة الغلة أية آثار على الجسم بعد استخدامها في حالات الانتحار.