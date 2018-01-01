تفاصيل "لقاء الساعتين" بين عبدالعال ومدبولي بشأن سعر توريد قصب السكر

كتب- أحمد علي:

انتهى منذ قليل اجتماع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، لبحث زيادة أسعار توريد قصب السكر ومحصول البنجر.

حضر الاجتماع النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وعلى المصيلحي، وزير التموين، وعبد المنعم البنا، وزير الزراعة، ووزير المالية عمرو الجارحي.

وحصل "مصراوي" على تفاصيل الاجتماع الذي استمر قرابة الساعتين للتوصل لسعر مُجدٍ لمحصول قصب السكر، وقال هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اجتماع اليوم كان بمثابة استكمال للمفاوضات السابقة بشأن رفع سعر التوريد، وبمثابة جلسة تفاوضية، وسيتم عرض نتائج هذه المفاوضات على المجموعة الاقتصادية.

وأكد الشعيني، أن وجود القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء يعني جدية الحكومة في رفع سعر التوريد، والوقوف إلى جانب الفلاح.

يذكر أن لجنة الزراعة والرى طالبت من خلال مذكرة استرشادية برفع أسعار توريد قصب السكر لـ٨٥٠ جنيهًا للطن، وبنجر السكر ٦٠٠ جنيه للطن الواحد، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، ما انعكس على هامش ربح الفلاح، وتسبب هذا الأمر فى امتناع عدد من المزارعين عن توريد قصب السكر بسبب الخسارة الفادحة التى تعرضوا لها.