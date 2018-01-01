​قلاش ناعياً إبراهيم نافع: "خاض معارك وضعته جزءًا من تاريخ نقابة الصحفيين"

كتب- محمد قاسم:

نعى الكاتب الصحفي يحيى قلاش، الراحل إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق ونقيب الصحفيين الأسبق الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

وكتب قلاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رحل ابراهيم نافع .. نقيب الصحفيين الأسبق ولأكثر من دورة، وارتبطت باسمه في ذاكرة الكثير على المستوى النقابي، وخاض معركة القانون رقم 93 لعام 1995، وإنشاء مبنى النقابة الحالي".

وأضاف قلاش: "المفارقة أن المعارك التي خاضها في مجلسين لم تكن الأغلبية فيهما من قائمته بل مجالس ضمت أسماء منها رجائي الميرغني ومحمد عبد القدوس ومجدي مهنا وصلاح عبدالمقصود وعبدالعال الباقوري وحمدين صباحي ومجدي أحمد حسين وأمينة شفيق، ولكنه أدرك وتعامل في النهاية على أن العمل النقابي قائم على التنوع والعمل بين مختلفين يمثلون إرادة الجمعية العمومية".

وتابع: "برحيله طويت صفحة لكنها ستظل حافلة بالدروس والمواقف التي ستقف عندها الذاكرة النقابية وهي تدقق في كتابة جزء مهم من تاريخ الكيان النقابي".

كان الكاتب الصحفى إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، توفي في الساعات الأولى من صباح الإثنين، بإحدى مستشفيات دبى بالإمارات العربية المتحدة بعد صراع طويل مع المرض.

وكان "نافع" قد أجريت له جراحة خطيرة منذ عدة أيام باستئصال البنكريس والطحال بمستشفى ميديكلينيك، ولكن حالته تدهورت الساعات الأخيرة ولقي ربه عن عمر يناهز 84 عامًا.​

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