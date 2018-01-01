التموين تبدأ حملات مكثفة على الأسواق لتنفيذ قرار كتابة الأسعار على السلع

كتبت- عايدة رضوان:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم تكثيف الحملات على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والإدارة العامة لمباحث التموين، وذلك للتأكد من تنفيذ قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.

فيما يبدأ التجار، اليوم الإثنين، تنفيذ قرار الوزير رقم (330) لسنة 2017، الصادر بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، بشأن تدوين الأسعار على السلع، وإلزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك.

كما ألزم القرار الوزاري كل حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة معتمدة والدالة على المنتج كما يجوز لحلقات التداول الاحتفاظ بصورة (طبق الأصل) من الفاتورة، على أن يتم تقديم أصول الفواتير للاطلاع عليها.

كان قد وجه "المصيلحي" أمس، بالبدء في تطبيق القرار، وكلف الجهات المعنية وحاملي الضبطية القضائية في ديوان الوزارة والمحافظات بالتطبيق الاسترشادي للقرار خلال شهر يناير المقبل، بتكثيف حملات المرور على المحال وتوعية التجار بما جاء في القرار وتسجيل ملاحظات بالمخالفات.

وأكد وزير التموين في تصريحات صحفية، حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها.

أوضح الوزير أن إعلان سعر السلع الغذائية والإمساك بالفواتير الضريبية أحد أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم في قطاع التجارة الداخلية الذي يمثل أكثر من 17% من إجمالى الناتج القومي في الوقت الذي لا يزيد حجم الحلقات المنتظمة فيه على 20%.

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