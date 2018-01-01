الأخبار المتوقعة اليوم: بدء صرف معاشات شهر يناير

القاهرة- مصراوي:

القاهرة : بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير بدلا من يوم 10 يناير، بمناسبة أعياد الأخوة الأقباط، وذلك بعد أن قامت وزارة التضامن الاجتماعي بضخ 11.6 مليار جنيه داخل كافة منافذ الصرف الآلي التابعة لهيئة التأمينات، ومكاتب البريد، وكذلك البنوك لتغطية معاشات 9.4 مليون مواطن صاحب معاش ومستحق.

القاهرة : يقوم وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، بزيارة لمحافظتي سوهاج وقنا حيث يلتقي الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى ونوابهم لمتابعة سير العمل في المشروعات التنموية، ومن المقرر أن يتفقد الوزير بمحافظة قنا عددا من المشروعات الخدمية، حيث يلتقي المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان، كما يعقد اجتماعا مع رئيس جامعة جنوب الوادي بمقر الجامعة.

القاهرة : تفتح نقابة الصحفيين باب الاشتراك والتجديد لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم عن عام 2018 للمرة الثانية بدون غرامة حتى يوم السبت الموافق 20 يناير الجاري.

القاهرة.. تبدأ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يناير.

القاهرة.. تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف الحملات على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والإدارة العامة لمباحث التموين، وذلك للتأكد من تنفيذ قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.

القاهرة.. تنظم مؤسسة كوادر للثقافة والتنوير، في السادسة مساء، لقاءً بعنوان "الهوية المصرية.. رؤية تنموية"، وذلك تحت رعاية المجلس الأعلى للثقافة.

القاهرة.. ينظم نادي القصة، في السابعة مساءً، ندوة بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الكاتب الكبير يوسف الشاروني، وذلك بمقر النادي بشارع قصر العيني.

المنصورة.. تتواصل، في السادسة مساءً، فعاليات أسبوع مهرجان أم كلثوم، الذي ينظمه بيت ثقافة السنبلاوين بمناسبة ذكرى ميلاد كوكب الشرق، حيث يتم عرض أحد أفلامها بمسقط رأسها بقرية طماي الزهايرة التابع لمركز السنبلاوين.