الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أمطار ورياح واضطراب الملاحة البحرية

كتب- مادي غيث

يتوقع خبراء هيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. وأشار الخبراء، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا حتى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة وحلايب وشلاتين. وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على معظم الأنحاء، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. وجاء بيان درجات الحرارة كالتالي:

الصغرى- العظمى

القاهرة 11 18

وسط الدلتا 12 18

الإسكندرية 10 18

بلطيم 11 17

السلوم 07 17

سيوة 06 17

بورسعيد 12 19

دمياط 13 18

العريش 06 18

رفح 07 17

الإسماعيلية 09 19

السويس 10 19

رأس سدر 08 21

نخل 02 16

نويبع 13 18

طابا 11 17

كاترين 03 14

الطور 09 18

شرم الشيخ 14 20

الغردقة 13 20

مرسى علم 11 20

الفيوم 09 18

بني سويف 09 18

المنيا 06 19

أسيوط 06 17

سوهاج 07 18

قنا 08 19

الأقصر 08 19

أسوان 08 19

أبو سمبل 09 19

الوادي الجديد 06 18

شلاتين 15 22

أبو رماد 15 22

رأس حردبة 15 21

حلايب 16 20