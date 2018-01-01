حكاية العام .. من اليوناني إلى الجريجوري

القاهرة - (أ ش أ)

يبدأ اليوم الاثنين عام ميلادي جديد يحمل رقم 2018 في التقويم الميلادي المعروف بالتقويم (الجريجوري) ، الذي طبق في مصر في عهد الخديوي إسماعيل وفي العصر الحالي أصبح هو (التقويم الشمسي) الشائع في معظم دول العالم في حساب مواقيته وفي الأسماء الأفرنجية التي عرفت بها أشهرهم.

ويسمى التقويم الميلادي (الجريجوري) بالطراز الحديث ويبدأ في الأول من يناير ويعد واحدا من عدة تقاويم منتشرة في دول العالم المختلفة وتبدأ في أيام مختلفة من العام ، وتحتضن السنة الميلادية 12 شهرا وطول الأشهر الفردية فيها من الشهر الأول وحتى السابع 30 يوما ، وكذلك الأشهر الزوجية من الشهر الثامن وحتى الثاني عشر 31 يوما باستثناء شهر فبراير وترتيبه الثاني في التقويم والذي سيكون في العام الجديد 28 يوما لأنها سنة بسيطة.

والتقويم الميلادي (الجريجوري) هو تعديل للتقويم اليوناني المعروف بالطراز القديم أو العتيق والذي تم تعديله بقصد إصلاح خطأ فيه ، فالسنة اليوليانية 365 وربع يوم ، والسنة الشمسية 2422ر365 يوم ولهذا تزيد الأولى عن الثانية بمقدار 0.0078 من اليوم أي بنحو 11 دقيقة و14 ثانية وبتوالي السنين يزداد هذا الفرق فلا تتفق السنة الميلادية مع السنة الشمسية وتصبح مواعيد الفصول في السنة الميلادية على غير حقيقتها.

وطبقا للحسابات التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن غدا هو أول شهر يناير لعام 2018 الميلادي وهو أيضا بداية عام 2678 في التقويم الياباني.

ويشهد العام الميلادي الجديد بداية سنة 2771 في التقويم الروماني في 14 يناير الحالي ، وبداية سنة 4648 الصينية في 16 فبراير القادم ، وبداية عام 1940 في التقويم الهندي(ساكا) سيكون يوم 22 مارس القادم ، وبداية السنة 1735 القبطية يوم 12 سبتمبر القادم ، وبداية عام 5779 في التقويم العبري (اليهودي) يوم 13 سبتمبر القادم ، وبداية العام 2330 اليوناني (الإغريقي) ستوافق يوم 14 سبتمبر القادم فيما يبدأ عام 7527 في التقويم البيزنطي يوم 14 سبتمبر القادم أيضا وستكون بداية عام 1440 هجرية في 11 سبتمبر القادم.