تخصيص مساحة الف متر لصالح نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة بورسعيد :

كتب_أحمد مسعد

اعلنت النقابة العامة للاطباء البيطريين، عن تخصيص مساحة الف متر مربع لصالح نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة بورسعيد لإنشاء نادي اجتماعي لأعضاء النقابة.

وقال الدكتور علي سعد، رئيس اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه تم تشكيل لجنةمن النقابة تضم الأمين العام المساعد الدكتور محمد شفيق وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية ببورسعيد.

وأضاف سعد أنه تم استلام الأرض من قبل المحافظة وتم تسليمها الي الشركة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع لإقامة مبني النادي عليها بتكلفة تقديرية تصل إلى خمسة ملايين ونصف المليون جنية كمرحلة أولى.

وعلي صعيد متصل قامت لجنة من النقابة العامة للأطباء البيطريين بتوقيع عقود تطوير نادي الأطباء البيطريين بكورنيش النيل بمنطقة العجوزة بالقاهرة وتسليمها أيضا الي الشركة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع لتنفيذ مشروع تطوير النادي الرئيسي لصالح الأطباء البيطريين بالقاهرة الكبرى والمحافظات بتكلفة تصل إلى ستة ملايين جنيه.

وقال الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين، إن النقابة العامة وضعت خطة لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء من الأطباء البيطريين وأسرهم في مجالات الإسكان والتعمير وتوفير وحدات سكنية مصيفية بالساحل الشمالي وتلبية احتياجات الأعضاء وعائلاتهم وقال إن هذه المشروعات تاني في إطار خطة دعم الاقتصاد المصري.