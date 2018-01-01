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وزير النقل يتابع إنهاء أزمة شحوط 8 فنادق عائمة بالأقصر

01:33 ص الإثنين 01 يناير 2018
وزير النقل يتابع إنهاء أزمة شحوط 8 فنادق عائمة بالأقصر

وزير النقل خلال متابعته شحوط الفنادق العائمة

الأقصر- أ ش أ:

تفقد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، مساء الأحد، أعمال إنهاء شحوط 8 فنادق عائمة أمام قرية "المريس بارمنت" جنوب الأقصر؛ بسبب انخفاض منسوب مياه النيل خلال هذه الفترة.

وأثنى وزير النقل على جهود وزارة الداخلية والمسطحات المائية والإنقاذ النهري في إنهاء أزمة الفنادق العائمة بإزالة الاختناقات الملاحية، مشيرا إلى استكمال عدد من الفنادق العائمة رحلتها النيلية.

وكان محافظ الأقصر محمد بدر، ومدير الأمن، قد توجها فور علمهما بشحوط البواخر السياحية إلى مكان الحدث لإدارة الأزمة وإنهائها.

وكشف وزير النقل، في وقت سابق اليوم، أن انخفاض منسوب مياه نهر النيل خلال هذا التوقيت، أمر طبيعي مرتبط بالسدة الشتوية وسيستمر حتى نهاية شهر يناير المقبل، مؤكدا عودة الحركة الملاحية إلى طبيعتها خلال شهر فبراير القادم عقب انتهائها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تسيير 36 مركبا من أسوان إلى الأقصر، و21 مركبا من الأقصر إلى أسوان أمس واليوم.

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