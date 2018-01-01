وفاة إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق

القاهرة- مصراوي:

علم "مصراوى"، أن الكاتب الصحفى إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، توفي بإحدى مستشفيات دبى بالإمارات العربية المتحدة بعد صراع طويل مع المرض قبل ربع ساعة .

وكان "نافع" قد أجريت له جراحة خطيرة منذ عدة أيام باستئصال البنكريس والطحال بمستشفي ميديكلينيك ، ولكن حالته تدهورت الساعات الأخيرة ولقى ربه عن عمر يناهز 84.