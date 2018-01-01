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وفاة إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق

01:22 ص الإثنين 01 يناير 2018
وفاة إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق

إبراهيم نافع

القاهرة- مصراوي:

علم "مصراوى"، أن الكاتب الصحفى إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، توفي بإحدى مستشفيات دبى بالإمارات العربية المتحدة بعد صراع طويل مع المرض قبل ربع ساعة . 

وكان "نافع" قد أجريت له جراحة خطيرة منذ عدة أيام باستئصال البنكريس والطحال  بمستشفي  ميديكلينيك ، ولكن حالته تدهورت الساعات الأخيرة ولقى ربه عن عمر يناهز 84.

إبراهيم نافع نقيب الصحفيين

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