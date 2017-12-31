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جمارك مطار القاهرة تثبت سعر صرف الدولار عند 16 جنيه

10:06 م الأحد 31 ديسمبر 2017
جمارك مطار القاهرة تثبت سعر صرف الدولار عند 16 جنيه

دولار

كتب- طه عبيد:

تلقت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، قرار الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، والخاص بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري على أن يتم العمل بدءً من غد الإثنين وحتى نهاية شهر يناير القادم.

وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي 16 جنيهًا، واليورو 19.030 جنيهًا، والجنيه الإسترليني 21.46 جنيها، والريال السعودي 4.26 جنيها، والدينار الكويتي 53 جنيهًا.

مطار القاهرة الدولي الدولار الجمارك الجنية المصري اليورو

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