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الجلاد: قناة الحياة تجهز خريطة مليئة بالمفاجآت في عام 2018 -فيديو

08:58 م الأحد 31 ديسمبر 2017
الجلاد: قناة الحياة تجهز خريطة مليئة بالمفاجآت في عام 2018 -فيديو

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

كتب أحمد مسعد:

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن قناة الحياة ستقدم خريطة متميزة من المسلسلات والبرامج خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن القناة تجهز خريطة مليئة بالمفاجآت وتقديم كل ما هو جديد.

وأضاف الجلاد، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، أن شبكة قنوات الحياة وقعت علي العديد من البرامج علي رأسهم برنامج للمطرب عمرو دياب لأول مرة، بالإضافة إلى الكاتب عماد الدين أديب والإعلامي طوني خليفة.

مجدي الجلاد شأت الديهي مرو دياب ماد الدين أديب وني خليفة

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