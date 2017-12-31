"الصحفيين": حصر راغبي الحصول على وحدات "مدينتي" الأسبوع المقبل

القاهرة- أ ش أ:

قال أبوالسعود محمد الأمين العام المساعد ورئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين إن اللجنة ستبدأ حصر الزملاء الراغبين في الحصول على وحدات "مدينتي" عن طريق الدفع الفوري والتمويل العقاري بداية من الأسبوع المقبل حتى يتم إرسال أسمائهم لإنهاء تعاقدهم مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف أبوالسعود، في تصريح له اليوم الأحد، أن النقابة ستنتظر ردا على الخطاب الذي أرسلته إلى وزارة الإسكان بشأن تسهيل إجراءات تقسيط الوحدات مباشرة مع الزملاء وليس من خلال النقابة.

وكانت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين قد نفت في بيان سابق ما ردده البعض بوجود مشاكل في حجز وحدات "مدينتي" أو إلغاء وزارة الإسكان التخصيص ، مؤكدة أن كل ما يشاع عن بيع إيصالات الشقق غيرصحيح، نظرا لأنه لم يتم منح إيصال أو حجز وحدات حتى اللحظة لأي زميل، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الأحاديث النيل من الصحفيين وتشويه صورتهم أمام الرأي العام.

وأوضحت اللجنة أن وزارة الإسكان خصصت الشقق للنقابة بشكل لا رجعة فيه، وبالتالي فإن الأخيرة هي الوحيدة المنوطة بها التخصيص لأعضائها وفقا للقرعة العلنية التي تم إجراؤها، مؤكدة أن النقابة تحاول تحسين إجراءات التخصيص من خلال تواصلها مع وزارة الإسكان.