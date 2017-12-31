بدء صرف مستحقات 284 عاملا مصريا بمجموعة بن لادن السعودية

القاهرة (أ ش أ)

بدأت مجموعة شركات بن لادن ، بالمملكة العربية السعودية ، اليوم الأحد، في صرف المستحقات المتأخرة لجميع العاملين لديها بما في ذلك العمالة المصرية، وذلك بموجب شيكات بنكية .



وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان في تصريح اليوم: إنه تلقى تقريرا مهما عبر مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بالسعودية يؤكد ذلك ، مشيرا إلى أن الملحق العملي بجدة الدكتور ياسر غازي أرسل للوزارة كشوف الذين سيشملهم الصرف في الدفعة الأولي وهم 284 عاملا مصريا وذلك اعتبارا من اليوم الأحد إلى الخميس المقبل .



وأشار إلى أن مجموعة بن لادن أكدت أنه على جميع الموظفين الذين لديهم قضايا في مكتب العمل بسبب هذه المستحقات، عليهم مراجعة مكتب العمل ، واحضار تنازل عن القضية المقدمة ضد شركة بن لادن ليتم تسليمهم شيكات مستحقات نهاية الخدمة .



وكان الوزير، قد أصدر توجيهات لكل من المستشار والملحق العمالي التابعين للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بمتابعة المستحقات المالية للعاملين المصريين بمجموعة بن لادن أولا بأول في إطار الحفاظ على حقوقهم وحمايتها.



