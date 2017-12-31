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السيسي يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء دول العالم بالعام الجديد

09:25 ص الأحد 31 ديسمبر 2017
السيسي يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء دول العالم بالعام الجديد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لقاهرة (أ ش أ)

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء دول العالم التي تحتفل بالعام الميلادي الجديد 2018 ، أعرب فيها عن أطيب تمنياته لهم بالتمتع بالصحة والسعادة ولشعوبهم بدوام الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وتلقي الرئيس السيسي برقيات تهنئة بالعام الميلادي الجديد من كبار رجال الدولة ، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء.

العام الجديد السيسي برقيات تهنئة كبار رجال الدولة

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