السيسي يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء دول العالم بالعام الجديد

لقاهرة (أ ش أ)

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء دول العالم التي تحتفل بالعام الميلادي الجديد 2018 ، أعرب فيها عن أطيب تمنياته لهم بالتمتع بالصحة والسعادة ولشعوبهم بدوام الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وتلقي الرئيس السيسي برقيات تهنئة بالعام الميلادي الجديد من كبار رجال الدولة ، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء.