مستشار وزير الصحة يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي كنيسة حلوان

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات الحرجة والمشرف على هيئة الإسعاف، تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان.

وقال وديع في تصريحات لمصراوي، إنه يوجد مُصابين جراء الحادث بمستشفى معهد ناصر؛ الأولى لفتاة تُدعى كرستين كانت تعاني من كسر متفتت مفتوح ومدخل لرصاصة أعلى عظمة العضد، وأجرى لها وزير الصحة جراحة عاجلة، والثانية لرجل اسمه عماد فرج فتحي تم نقله من مستشفى حلوان العام بعد إجراء جراحة استكشافية بعد تعرضه لطلق ناري بالبطن، وحالتهما مستقرة حالياً.

وأشار مستشار وزير الصحة، إلى استقرار الحالة الصحية لأمين الشرطة المصاب بمستشفى العجوزة، فضلًا عن حالتين بمستشفى الإنتاج الحربي، وحالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم.