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الخشت يتفقد سير الامتحانات بعدد من كليات جامعة القاهرة .. اليوم

02:15 ص الأحد 31 ديسمبر 2017
الخشت يتفقد سير الامتحانات بعدد من كليات جامعة القاهرة .. اليوم

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

يقوم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأحد، بجولة يتفقد خلالها سير الفصل الدراسي الأول للطلاب بمجمع قاعات الإمتحانات بالحرم الجامعي وبعض الكليات.

ويلتقى رئيس جامعة القاهرة، خلال جولته، بالأساتذة لمتابعة سير الامتحانات، كما يستطلع آراء الطلاب حول الإمتحانات.

وكانت كليات جامعة القاهرة أنهت كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2017/،2018 حيث بدأت في 24 ديسمبر ومن المقرر أن تنتهي في 18 يناير2018، لتبدأ بعدها أجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين.

محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة الفصل الدراسي الأول الامتحانات

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