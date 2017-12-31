بالتفاصيل.. خريطة ومواعيد إجراء قرعة شقق "سكن مصر" بـ6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد وأماكن إجراء القرعة العلنية اليدوية لحاجزي الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر" في مدينة 6 أكتوبر، حيث بدأت القرعة يوم 21 ديسمبر الجاري بمدينة لاقاهرة الجديدة، وسوف تستمر حتى 18 يناير المقبل

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم بدأ إجراء القرعة في مدينة 6 أكتوبر، يوم الثلاثاء 2 يناير المقبل، لمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 1) جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون (أ)، ولمسلسل الدورين (1 – 3)، بمنطقة (مسلسل 2) جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون (ب)، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 3) جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون (ج)، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 4) جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر (أ)، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 5) جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر (ب)، ولمسلسل الدورين (1 – 3)، بمنطقة (مسلسل 6) بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع دار مصر (أ).

وأشار إلى انه سيتم يوم الأربعاء 3 يناير، إجراء القرعة لمسلسل الدور (2 مساحة ١١٥ م متكرر)، بمنطقة (مسلسل 2) جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون (ب)، وسيتم يوم الخميس 4/1/2018، إجراء القرعة لمسلسل الدور (2 متكرر فقط)، بمنطقة (مسلسل 6) بجوار مدينة الإنتاج الاعلامى ومشروع دار مصر (أ).

وأكد "السباعي" أنه سيتم يوم السبت 6 يناير، إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 7) بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى ومشروع دار مصر (ب)، وسيتم يوم الإثنين 8يناير، إجراء القرعة لمسلسل الدور (2 مساحة ١١٧ م و ١١٨ م)، بمنطقة (مسلسل 2) جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون (ب)، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 8) بجوار مدينة الانتاج الإعلامى ومشروع دار مصر (ج).

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