جابر نصار: حل مشكلة الإرهاب سهل.. وطبقته وقت رئاستي لجامعة القاهرة

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن حل مشكلة التطرف داخل جامعة القاهرة يكمن في نشر الثقافة والفنون بين الطلاب.

وأضاف نصار خلال صالون فاطمة ناعوت الشهري الذي يعقد في مكتبة مصر الجديدة العامة مساء السبت: "لم أتصور أن تكون النتائج بهذه السرعة بأن نشغل المسارح، ونجعل في كل كلية مسرح، حتى وصلنا إلى ١٦ مسرح بدلًا من ٨"، مشيرًا إلى أن قوة مصر تكمن في فنونها وثقافتها.

وحمّل نصار، الدولة في عدم الاهتمام بالثقافة، قائلًا: "ما زاد المشكلة تفاقمًا هو انسحاب الدولة من ساحة الفنون، وتركها للعرض والطلب، وهو ما أدى إلى ظهور آفات من الفنون الهابطة مثل أغاني بص أمك وغيرها من الأغاني الهابطة".

وواصل نصار: "يستحيل أن تجد إرهابي من الشباب الذي تعلم وقت رئاستي للجامعة، فقد أقمت مسابقة للقراءة وفوجئت بكمية مأهولة من الأبحاث ومنهم طلبة كتبوا أنهم ظلوا يعتقدون أن المفكر المصري علي عبدالرازق كافرًا، إلى أن قرأوا كتابه ضمن المسابقة، وبالتالي فمسألة مواجهة الإرهاب سهلة وبسيطة".

واختتم كلمته: "فقط علينا أن نجيب عن سؤال وهو كيف يعود وجدان المصريين مرة أخرى بعد اختطافه، فقط نحتاج نسق فني وثقافي جديد، يعود بنا إلى سابق عهدنا كما كان المصريون في سابق عهدنا والتي نترحم عليه الآن".