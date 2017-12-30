​إيناس عبدالدايم بعد فوزها برئاسة المجمع العربي الموسيقي: مصر استعادت المنصب

كتب- محمد عاطف:

أعربت الدكتورة إيناس عبدالدايم رئيس دار الأوبرا، عن سعادتها بعد فوزها بمنصب رئيس المجمع العربي للموسيقي التابع لجامعة الدول العربية لمدة 4 سنوات قادمة.

وقالت عبدالدايم في تصريحات خاصة لمصراوي: "أكثر ما أسعدني في هذا الفوز هو استعادتي لاسم مصر في هذا المحفل الدولي المهم بعد أن كانت مصر رئيسة للمجمع إبان فترة الفنانة الراحلة رتيبة الحفني، قبل أن تذهب رئاسة المجمع إلى الجزائر".

وأضافت عبدالدايم: "أتمنى أن يكون للمجمع الفترة المقبلة دور كبير وأثر ملحوظ في الارتقاء بالغناء والموسيقى العربية في ظل الأنماط الغريبة التي بدأت تفرض نفسها على الساحة الفنية".

يشار إلى أن الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية فازت أمس بالمنصب، كسادس رئيس للمجمع منذ تأسيسه في عام 1971، وذلك خلال انعقاد المؤتمر الرابع والعشرين، يومي 28 و29 ديسمبر 2017 الجاري في مركز بحوث المجمع في العاصمة الأردنية عمان.

والمجمع العربي للموسيقى هيئة متخصصة من هيئات جامعة الدول العربية وجهاز ملحق بأمانتها العامة مختص بشؤون الموسيقى على مستوى العالم العربي، ويختص تحديداً بالعمل على تطوير التعليم الموسيقي في العالم العربي وتعميمه ونشر الثقافة الموسيقية، وجمع التراث الموسيقي العربي والحفاظ عليه، والعناية بالإنتاج الموسيقي الآلي والغنائي العربي والنهوض به.​