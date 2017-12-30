جابر نصار: غالبية المتطرفين متفوقون في دراستهم

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، إنه واجه كثيرًا من العقبات والتظاهرات إبان رئاسته للجامعة في الفترة من (2013 : 2017)، مشيرًا إلى أن رفض دخول الشرطة لحرم الجامعة لعدم تعقيد الأمور.

وأضاف نصار، خلال صالون فاطمة ناعوت الشهري الذي يعقد في مكتبة مصر الجديدة العامة مساء السبت: "كنت أرفض تمامًا الحل الأمني هو الأسهل ولكنه غير مفيد ويؤدي لتعقيد الأمور فيما بعد".

وتابع: "كان محيط الجامعة مليء بالبيئات الحاضنة للإرهاب من أول كرداسة إلى إمبابة إلى غيرها من المدن المعروفة باتجاهاتها المتشددة، ووجدت أن المتطرف لا يمكن أن تعلمه، هو فقط يأتي يجتهد في الدراسة ليحصل على شهادة جامعية، وأغلبهم من المتفوقين، وتجد أحدهم حاصل على جيد جدا وامتياز بينما يدخل الجامعة وفي جيبه شماريخ وقنابل".

وأشار نصار إلى أن "مشكلة التطرف الكبيرة تكمن في توسيع دائرة الشبهات، لأن المتطرف موجود في كل مكان لكن لا تستطيع أن تميزه، فالإشكالية ثقافية في الأساس ودورنا فيها يتمثل في كيفية أن نرد قلوب وأفئدة أشخاص تم اختطافها، من المساجد والنوادي والنواصي".

وزاد: "عندما بدأنا في حل المشكلة تساءلنا كيف وصل هؤلاء الشباب إلى التشبع بهذا الأمر، وهذا الفيروس موجود ويتم تشبع الشباب به بسهولة وكم وجدنا عددًا من بعض الرياضيين يتحولون إلى الإرهاب دون مقدمات".