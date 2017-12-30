فاروق حسني ونقيب الصحفيين وخالد علي في عزاء صلاح عيسى -(صور)

بالصور.. وزير الثقافة و"فايق" وقيادات التجمع في عزاء الكاتب صلاح عيسى

بالصور.. عمرو موسى ونجل عبد الناصر و"عبد النور" في عزاء صلاح عيسى

كتب - محمود رمزي:

تصوير - محمود عبد الناصر وهاني رجب:

حضر الفنان التشكيلي فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، عزاء الكاتب الصحفي الراحل صلاح عيسى، والذي يقام بدار مناسبات مسجد عمر مكرم بالتحرير، مساء السبت.

وشارك في العزاء: المحامي خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وعصام شيحة القيادي بحزب الوفد، والسياسي ممدوح حمزة، وثروت الخرباوي، وطارق الشناوي، والفنان نبيل الخلفاوي.

كما حضر العزاء: جورج إسحاق، والدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء السابق، والكاتب الصحفي محمد عبد القدوس.