"أطفال بلا مأوى" ينقذ فتاة سورية أمام بوابة مدينة الإنتاج الإعلامي

القاهرة - أ ش أ:

أنقذ فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، فتاة سورية تبلغ من العمر 16 عاما، بعدما تلقي إخطارا يفيد بوجودها بلا مأوى أمام بوابة مدينة الإنتاج الإعلامي.

وذكرت الوزارة في بيان مساء اليوم السبت، أن معاون الوزير للرعاية الاجتماعية تحرك مع فريق "أطفال بلا مأوى" التابع للوزارة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر للتعامل مع حالة الفتاة تمهيدا لإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة.

وأوضحت الوزارة أنه عند وصول أعضاء الفريق في وقت متأخر من مساء أمس إلى العنوان المذكور لم يعثروا عليها، وبالاستفسار عنها تبين بأن أحد المواطنين قام باصطحابها إلى إحدى الجمعيات الأهلية القريبة من المدينة للمبيت فيها نظرا لشدة برودة الجو.

وفي صباح اليوم توجه فريق "أطفال بلامأوى" إلى مقر تواجد الفتاة وبعد عقد جلسة فردية تأهيلية تم اصطحابها وإيداعها في دار للفتيات لتتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.

وتهيب الوزارة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تواجد أي طفل بلا مأوى عن طريق الخط الساخن 16439، موضحة أن برنامج حماية الأطفال بلا مأوى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بهدف الحد من هذه الظاهرة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع والميادين بها فرق مدربة من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وممرضين لجذب الأطفال وإعادة دمجهم داخل أسرهم والمجتمع بصورة صحيحة .