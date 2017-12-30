بالصور.. عمرو موسى ونجل عبد الناصر و"عبد النور" في عزاء صلاح عيسى

بالصور.. وزير الثقافة و"فايق" وقيادات التجمع في عزاء الكاتب صلاح عيسى

كتب - محمود رمزي:

تصوير - محمود عبد الناصر وهاني رجب:

وصل عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية؛ لأداء واجب العزاء في الكاتب الصحفي الراحل صلاح عيسى، بدار مناسبات مسجد عمر مكرم بالتحرير، مساء السبت.

كما حضر العزاء عبد الحكيم عبد الناصر، نحل الرئيس جمال عبد الناصر، ومحمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق، والنائب إيهاب الخولي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي.

كما شارك في العزاء ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، ومنير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة السابق.