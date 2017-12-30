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بدء صالون فاطمة ناعوت الشهري بحضور "العدل" و"نصار"

07:19 م السبت 30 ديسمبر 2017
بدء صالون فاطمة ناعوت الشهري بحضور "العدل" و"نصار"

صالون فاطمة ناعوت

كتب - محمد لطفي:

بدأ مساء السبت، صالون فاطمة ناعوت الشهري الذي يعقد في مكتبة مصر الجديدة العامة.

وتتحدث "ناعوت" عن "فلسفة الجمال"، بحضور ضيفا الشرف هذا الشهر: د. جابر نصار ، عميد جامعة القاهرة السابق، والشاعر د. مدحت العدل، حيث يحكيان لجمهور الصالون عن تجاربهما في الحراك التنويري في مجالي التعليم والفن وأثر ذلك على المجتمع.

وكما تتحدث ناعوت في فقرة "مصريات"، عن الإلهين "تحوت و سيشات" ودوريهما في ثقافة المصري القديم وحقل الكتابة وفق الميثولوجيا المصرية.

فاطمة ناعوت مكتبة مصر الجديدة صالون ثقافي

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