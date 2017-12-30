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خبير: محاولة الإرهابي اقتحام الكنيسة من بابها الخلفي يؤكد استطلاعه لها من قبل

09:33 ص السبت 30 ديسمبر 2017
خبير: محاولة الإرهابي اقتحام الكنيسة من بابها الخلفي يؤكد استطلاعه لها من قبل

اقتحام كنيسة مارمينا بحلوان

كتبت – سحر عزام:

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب إن محاولة أحد الإرهابيين اقتحام كنيسة مارمينا بحلوان أمس الجمعة من بابها الخلفي يشير لاستطلاعه المكان من قبل.

وأضاف عكاشة خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "ساعة من مصر" المذاع على قناة "الغد" مساء الجمعة، أن المعلومات المتوفرة تشير لقيام إرهابي باقتحام الكنيسة بحلوان مستخدما سلاحا آليا في محاولة منه لإلقاء عبوة ناسفة داخل الكنيسة أو تفجير حزاما ناسفا كان يرتديه.

وتابع عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب أن المواطنين قاموا بشل حركته بعد تبادله لإطلاق النار مع قوات الأمن لمنعه من تشغيل الحزام الناسف أو إلقاء العبوة الناسفة.

واستشهد تسعة أشخاص في الهجوم تنباه تنظيم داعش على الكنيسة ومتجر أدوات منزلية يوم الجمعة.

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