الأرصاد الجوية: توقعات بسقوط الأمطار

كتبت - سحر عزام:

قال أحمد فاروق، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية إن هناك انخفاض في درجات الحرارة اليوم وتوقعات بسقوط أمطار في نهاية اليوم على المدن الساحلية الممتدة على ساحل البحر المتوسط، تمتد لمحافظات الوجه البحري والقاهرة.

وأضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "اكسترا نيوز" صباح السبت، أنه اعتبارا من الأحد ستنشط الرياح وستكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة.