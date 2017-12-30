هجوم "مارمينا" يتصدر عناوين الصحف.. ومفاجأة لصغار المزارعين في يناير

القاهرة- (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، الشأن المحلي خاصة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان أمس الجمعة، وأسفر عن استشهاد 9 مواطنين وأمين شرطة وإصابة 5 آخرين.

الأهرام:

وقالت صحيفة (الأهرام)، إن قوات الأمن أحبطت اعتداء إرهابيا خسيسا على كنيسة "مارمينا العجايبى" بحلوان، وقتلت أحد الإرهابيين المتورطين فى الحادث، وألقت القبض على آخر، عثر بحوزته على عبوة ناسفة كان يعتزم تفجيرها داخل الكنيسة.

وأضافت الصحيفة أن الاعتداء الإرهابى أسفر عن استشهاد 10 مواطنين، بينهم أمين شرطة، وقد أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت خلاله أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع عن كثب تفاصيل وتداعيات الهجوم الإرهابى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس قدم تعازيه لأسر شهداء الهجوم الخسيس الذى استهدف أحد الأماكن المقدسة، فى الأيام التى يحتفل فيها أبناء الوطن من المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد. كما قدم خالص الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وذكرت أن الرئيس وجه جميع الأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ ما يلزم، لتقديم الرعاية المطلوبة لأسر الشهداء والمصابين، واستمرار تكثيف أعمال التأمين للمنشآت الحيوية بالدولة.

وأوضحت الصحيفة إن الأجهزة المعنية لتأمين كنيسة مارمينا العجايبى بحلوان فوجئت فى أثناء قيامها بمتابعة الحالة الأمنية بالنطاق الخارجى والحرم الأمنى بمحيط الكنيسة بمحاولة إرهابى يستقل دراجة بخارية اختراق النطاق الأمنى وإطلاق النيران بشكل عشوائى على القوات التى بادلته إطلاق النيران ونجحت فى إصابته والقبض عليه، حيث أسفر الهجوم الإرهابى الغاشم عن استشهاد أحد أمناء الشرطة المكلفين بحراسة الكنيسة ومواطنين آخرين تصادف مرورهم فى أثناء وقوع الحادث بالإضافة إلى مواطنين آخرين تبين قيام الإرهابى بقتلهما داخل أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن اطلس بعدما أطلق عليهما النار خلال توجهه إلى الكنيسة لارتكاب جريمته الإرهابية، كما نجحت القوات فى إحباط مخطط إرهابى بتفجير الكنيسة بعدما عثرت على عبوة ناسفة بحوزة الإرهابى المقبوض عليه قبل قيامه بإلقائها داخل الكنيسة وهو الأمر الذى فشل فيه نتيجة التشديدات والتمركزات الأمنية فى محيط الكنائس.

وأضافت أن الأجهزة عثرت أيضا بحوزة الإرهابى على سلاح آلى و 5 خزن بداخلها 150 طلقة، وكشفت المعلومات أن الإرهابى المقبوض عليه كان يستهدف اختراق النطاق الأمنى من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك.

الجمهورية:

وقالت صحيفة (الجمهورية) إن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة أعلن أن القناة سجلت أمس أرقاما قياسية لأول مرة فى تاريخها منذ إنشائها حيث عبرت القناة 76 سفينة عملاقة من الاتجاهين بإجمالى حمولات 5 ملايين و112 الف طن، وقال مميش إن عدد السفن من الشمال بلغ 38 سفينة، فيما عبرت 38 سفينة من الجنوب بالمجري الملاحي الجديد للقناة.

وذكرت الصحيفة أن القوات المسلحة وزارة الداخلية كثفتا الدوريات الأمنية لتأمين الجبهة الداخلية واحتفالات الشعب المصري بالعام الميلادى لتأمين المنشأت والأهداف الحيوية ودور العبادة وذلك وفقا لمنظومة متكاملة من التنسيق وتنظيم التعاون مع الأجهزة المعنية بجميع المحافظات.

وأكدت الصحيفة أن قوات حماية المواطنين من القوات المسلحة والشرطة واصلت تكثيف الانتشار في محيط الشوارع والميادين الرئيسية وتأمين الطرق والمحاور المرورية والتعاون في تنظيم الحركة المرورية.

ولفتت إلى أن أجهزة الأمن المعنية بتأمين كنيسة مارمينا بحلوان تصدت لمحاولة إرهابية لتنفيذ هجوم على الكنيسة، وتمكنت القوات من القبض على الإرهابى بعد إصابته وبحوزته بندقية الية و5 خزائن و150 طلقة وعبوة متفجرة قبل قيامه بإلقائها على الكنيسة وأسفر الحادث عن استشهاد 10 وإصبة 5 مواطنين.

وأضافت (الجمهورية) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه كافة الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم لتقديم الرعاية المطلوبة لأسر الشهداء المصابين، كما وجه باستمرار تكثيف أعمال التأمين للمنشأت الحيوية بالدولة، وأشاد الرئيس بالروح البطولية والتضحيات الغالية التي قدمها رجال الأمن خلال التصدي للهجوم الإرهابي.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية قالت إنه حال قيام رجال الأمن بتأمين الكنيسة حاول مجهول يستقل دراجة نارية اجتياز النطاق الأمنى الخارجى للكنيسة إلا أن القوات تعاملت فورا مع الإرهابي، ونحجت فى القبض عليه عقب إصابته وأسفر الحادث عن استشهاد أمين شرطة و 9 مواطنين وإصابة 4 أخرين من بينهم أمين شركة وأطلق عليهم الإرهابى النيران قبل السيطرة عليه.

أخبار اليوم:

من جانبها، قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع عن كثب تفاصيل وتداعيات الهجوم الإرهابى الذي استهدف كنيسة مارمينا في منطقة حلوان والذي أسفر عن وقوع شهداء ومصابين من المواطنين ومن رجال الشرطة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس قدم تعازيه لأسر شهداء الهجوم الإرهابي الخسيس الذى استهدف أحد الأماكن المقدسة في الأيام التي يحتفل بها أبناء الوطن من المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، كما قدم خالص الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، موجها جميع الأجهزة المعنية بالدولة اتخاذ ما يلزم لتقديم الرعاية المطلوبة لأسر الشهداء والمصابين.

كما وجه باستمرار تكثيف أعمال التأمين للمنشأت الحيوية بالدولة، وأكدت رئاسة الجمهورية أن المحاولات الإرهابية اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية الراسخة بل ستزيدهم اصرارا على مواصلة مسيرة تطهير البلاد من الإرهاب والتطرف.

وفي موضوع آخر، أشارت (أخبار اليوم) إلى أن شركة الريف المصرى تطرح يوم 8 يناير المقبل كراسة الشروط لاستصلاح وزارعة 400 ألف فدان ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان بواقع 40% من المساحة للشباب وصغار المزارعين و60% للمستثمرين.

ونقلت عن عاطف حنورة رئيس الشركة أن الطرح سيبدأ بـ 43 ألف فدان غرب المنيا ثم يتولى طرح باقى الأراضي كل 45 يوما، موضحا ضرورة إنشاء شركة تضم عددًا لا يقل عن 10 أفراد للراغبين فى الاستصلاح من الشباب، وأن سحب كراسات الشروط سوف يستمر إلى 15 يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل محافظ البنك المركزي رامى أبوالنجا أكد أن مصر سددت خلال ديسمبر الحالى نحو 2 مليار دولار مستحقات على مصر لصالح جهات دولية، وأن تلك المبالغ تضمنت 1.2 مليار دولار للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد ونحو 920 مليون دولار أخرى لجهات دولية جزء منها مستحقات على جهات حكومية.

وأكد أبوالنجا ان البنك المركزى ملتزم بسداد كافة المستحقات الخارجية وأن مصر لم ولن تتخلف أبدا عن سداد التزاماتها تجاه العالم الخارجي.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصرى سيقوم بسداد مبلغ 700 مليون دولار الأسبوع المقبل قسطا مستحقا لنادى باريس من إجمالى مديونية تصل إلى 2ر3 مليار دولار.

وقالت (أخبار اليوم) إن وزارة الأوقاف اتفقت على إنشاء تجمع سكنى يضم 100 منزل متكامل بمنطقة حلايب بتكلفة 25 مليون جنيه تتحملها الوزارة من مواردها الذاتية والتعاون مع محافظة البحر الأحمر التي ستقوم بتخصيص الأراضى وتوفير المرافق.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد مختار جمعة، خلال زيارته لمنطقة حلايب، إن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف تنفذ حاليا إحدى المجازر الحديثة بمدينة شلاتين على أن تبدأ المرحلة الأولى بعد ثلاثة أشهر ووجه بسرعة تنظيم قوافل دعوية من العلماء لإقامة عدد من الندوات بمنطقة حلايب والانتهاء من إنشاء إدارة الأوقاف هناك.

وقال وزير الأوقاف إن الوزارة قامت بتمويل رفع كفاءة 270 منزلا بقرية الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء بتكلفة بلغت 5ر16 مليون جنيه، كما خصصت 20 مليون جنيه لاحلال وتجديد المساجد بالمحافظة.

الشأن الدولي:

ذكرت صحيفة (الأهرام)، إنه ومع اقتراب احتفالات العام الجديد فى العالم، شهدت العديد من الدول حملة مداهمات أمنية للقبض على مشتبه بهم فى تنفيذ هجمات إرهابية، إلى جانب رفع أجهزة الشرطة حالة التأهب القصوى تحسبا لأى طارئ أمنى.

ففى باريس، ذكرت الصحيفة أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على رجل وامرأة، ليست بينهما صلة واضحة، بتهمة التخطيط لشن هجمات فى فرنسا. وأنه تم توجيه تهمة الانتماء لمجموعة إجرامية تخطط لعمل إرهابى للرجل (٢١عاما) والمرأة (١٩عاما).

وفى أنقرة، قالت الصحيفة إن السلطات التركية احتجزت ٢٠٠ شخص يشتبه فى انتمائهم إلى تنظيم داعش على مدى الـ٤٨ ساعة الماضية؛بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات فى احتفالات عشية رأس السنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر عسكرية يمنية أعلنت مقتل ٥١ عنصرا من ميليشيات الحوثى وإصابة العشرات بجروح، جراء غارات التحالف العربى على الساحل الغربى خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية ، وأن من بين القتلى القيادى الميدانى الحوثى، خالد المهدلى، الذى قتل مع العديد من مرافقيه شمال مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة غرب اليمن، فيما جرى أسر ٩ حوثيين، وجرى تدمير أكثر من ٨ مركبات عسكرية.

وأشارت إلى أن المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية فى اليمن تركى بن صالح المالكى أعرب عن أسفه لما ورد فى بيان لمنسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى اليمن جيمى ماكجولدريك.

وفي الشأن السوري ، ذكرت الصحف أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر السورى أنهيا إجلاء الدفعة الثالثة والأخيرة من مرضى الغوطة الشرقية، فى الوقت الذى أعلنت به مصادر سورية بدء خروج عناصر جبهة النصرة الإرهابية من مناطق بيت جن ومغير المير فى ريف دمشق الجنوب الغربى باتجاه إدلب ودرعا.

ونقلت عن شهود عيان إن عشرات الحافلات وصلت لبدء عمليات خروج المسلحين، وأشاروا إلى أن الجزء الأكبر سيتم نقلهم إلى إدلب، مضيفة أن ممثلين عن الجيش السورى عقدوا اجتماعا مع قياديين فى "جبهة النصرة" للتفاوض، وأن الأنباء تضاربت حول عدد المسلحين، ففى الوقت الذى تحدثت فيه مصادر عن أكثر من ٢٥٠ مسلحا، أشارت مصادر أخرى إلى وجود أكثر من ٧٠٠ مسلح.