تعرف على طقس اليوم بجميع أنحاء البلاد.. "تحذيرات من الشبورة المائية"

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على الجنوب نهاراً، مائل للبرودة في أول الليل، شديد البرودة في آخره.

وحذر الخيراء من الشبورة المائية، حيث تقل الرؤية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، تكون متكاثرة على السواحل الغربية مع فرصة لسقوط الأمطار.

بينما تكون الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة كالآتي: في القاهرة "14-19"، والإسكندرية "9 - 19"، ومطروح "9 - 18"، وبورسعيد "16 - 20"، والسويس "10 - 20"، والمنيا "12 - 19"، وأسيوط "8 - 20"، والوادي الجديد "11 - 21".