استئناف حركة قطارات الوجة القبلي "أسوان -القاهرة" بعد تعطل لمدة ساعة

(أ ش أ):

استؤنفت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حركة القطارات على خط الوجة القبلى (أسوان/القاهرة) عقب توقفها لمدة ساعة كاملة بسبب تعطل شاحنة نقل تجر خلفها مقطورة ومحملة بأكسيد الحديد على أحد المزلقانات شمال أسوان.

وقال مصدر مسئول بالمنطقة الجنوبية بهئية السكة الحديد، إن غرفة عمليات المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، تلقت بلاغا بتوقف شاحنة رقم (167348 نقل الإسكندرية) تجر خلفها مقطورة، ومحملة بأكسيد الحديد على مزلقان للسكة الحديد بمنطقة خور أبو سبيرة بمركز أسوان بسبب تعرض الشاحنة للعطل فجأة.

واضاف أنه على الفور، توجهت قيادات المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، إلى موقع البلاغ وتقرر وقف حركة القطارات في الاتجاهين بشكل مؤقت لحين رفع المقطورة المعطلة؛ فيما تم الدفع بلوادر لسحب الشاحنة ومقطورتها بعيدا عن خطى السكة الحديد لإعادة تسيير حركة القطارات مرة أخرى.

وأكد المصدر أن حركة القطارات توقفت لمدة 50 دقيقة، تعطلت خلالها حركة القطار رقم 91 مميز بمحطة الخطارة، بجانب تأخر القطار رقم 833 من محطة أسوان والذى كان من المقرر أن يغادرها في الساعة الثانية عشرة مساء.

ولفت أن الحركة اسستؤنفت علملها مرة أخرى بعد رفع السيارة المعطلة.