جماعة "أنصار الله" تزعم قتل 3 جنود سعوديين

(مصراوي):

زعمت جماعة "أنصار الله"، قتل 3 جنود سعوديين قنصاً برصاص مسلحيهم في قطاعي جيزان وعسير جنوب غربي السعودية، الجمعة.

وأعلنت وكالة سبوتنيك الروسية، أن مصدر في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، أكد لها أن "وحدة القنص في "أنصار الله" قتلت، يوم الجمعة، جنديين في الجيش السعودي بموقع العبادية وموقع مستحدث شرق جحفان في قطاع جيزان، كما سقط جندي سعودي ثالث قتيلاً في مجازة بقطاع عسير".

وأشار المصدر بحسب وكالة سبوتنيك، إلى أن الحوثيين "هاجموا مواقع للجيش السعودي في قرية الخل بجيزان، واستهدفوا تجمعات عسكرية سعودية جنوب قرية الخل والمعنق وموقعي القرن والكرس وغرب قرية حامضة".

وتحدث المصدر عن أن قوات المدفعية التابعة لـ "أنصار الله" قصفت معسكر الحداد وتجمعاً عسكرياً سعودياً شرق جبل سبحطل في قطاع عسير.

وشن مسلحو "أنصار الله" قصفاً بقذائف المدفعية على تجمعين للجيش السعودي في رقابة السديس وقبالة منفذ الخضراء بقطاع نجران.

وكانت وسائل إعلام سعودية أعلنت ‏مقتل الملازم أول محمد بن سعيد الأسمري والعريف علي بن محمد علي السهيمي القرني خلال معارك مع مسلحي "أنصار الله" على الحدود اليمنية السعودية.