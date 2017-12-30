داعش ينشر فيديو يزعم أنه وصية أحد منفذي هجوم كنيسة مارمينا

كتب- محمود أحمد:

نشر تنظيم داعش الإرهابي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، فيديو يزعم أنه وصية أحد إرهابيّ هجوم كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان، الجمعة، الذي أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 5 آخرين.

وأدعى التنظيم في الفيديو، الذي نشرته ما تُعرف بـ"وكالة أعماق" الإرهابية، أن الشخص المتحدث "الملثم" هو أحد منفذي الهجوم، حيث بايع زعيم داعش أبو بكر البغدادي، ووجه رسالة إلى عناصر التنظيم في سيناء، قال فيه "دماؤكم دماءنا وأبناؤكم أبناءنا"، وأنه "سيثأر لهم"- في إشارة إلى تنفيذ الهجوم الإرهابي-.

ولم يكشف الفيديو- (الذي يتحفظ مصراوي على نشره)، ويبلغ مدته دقيقة ونصف، عن اسم الإرهابي المتحدث أو هويته، واكتفى بتأكيد تبعيته لـ"داعش".

وكان هجوم إرهابي استهدف كنيسة مارمينا، صباح الجمعة، بمنطقة حلوان أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 5 آخرين.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي، رسميًا الهجوم، وأعلنت الوكالة التابعة للتنظيم، مسؤوليته عن الحادث، في بيان جاء فيه: "مفرزة أمنية تابعة للدولة الإسلامية نفذت الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان جنوب القاهرة".

وأعلنت وزارة الداخلية إن منفذ الهجوم يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى من مواليد 4 يوليو 1984، ويقيم في شارع منشية السد في حلوان.

وكشفت الوزارة أن المسلح الذي شن الهجوم شارك في عدة هجمات إرهابية من قبل استهدفت قوات الأمن والأقباط، أبرزها الهجوم على سيارة تقل رجال شرطة في حلوان في مايو العام الماضي، ذلك الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش مصر" الذي تتبعه خلية "استهداف الكنائس" بزعامة الإرهابي الهارب عمرو سعد.

وفي تفاصيل البيان، قالت الداخلية إن إسماعيل تزعم العناصر المنفذة لحادث التعدي على مركبة "ميكروباص"، تابع لقسم شرطة حلوان عام 2016، وأسفر عن استشهاد أحد الضباط و 7 من أفراد الشرطة، موضوع القضية رقم " 513/2016" حضر أمن دولة عليا."