"شؤون عربية النواب": حادث كنيسة حلوان يُنبئ عن قرب نهاية الإرهابيين

القاهرة- (أ ش أ):

أدان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب سعد الجمال الهجوم الإرهابي ومحاولة استهداف كنيسة (مارمينا) بحلوان الذي أسفر عن شهداء ومصابين من الشرطة والمدنيين.

وقال الجمال - في بيان صحفي حول حادثة كنيسة حلوان الإرهابية - إن "محاولات الإرهابيين اليائسة التي يوجهونها إلى صدور الشعب المصري مآلها إلى الفشل وتنبئ عن قرب نهايتهم ودحرهم إلى غير رجعة".

وأعرب عن تعازيه إلى الشعب المصري والكنيسة القبطية ووزارة الداخلية في الشهداء الأبرار، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل، مؤكدا الثقة في إن العام الجديد الذي أوشك على الحلول سيشهد المزيد من الاستقرار والأمن والرفاهية لمصر وشعبها العظيم.

وأضاف رئيس اللجنة: أن محاولة الهجوم الغادر على الكنيسة في أيام الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد ومن قبلها حصد أرواح المصلين في مسجد الروضة بالعريش في أعقاب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف يؤكد أن هذه الفئة الضالة المتأمرة تستهدف الوطن بأكمله والشعب المصري بكل أطيافه ومحاولة فرض حالة من الحزن والذعر في أيام الأعياد وفرحة المواطنين.

ولفت إلى أن هذه الحوادث قد أثبتت صلابة المصريين وزيادة تماسكهم ووحدتهم أمام الإرهاب الأسود الغادر، مؤكدا أن الحادثة اليوم بحلوان أكدت يقظة واستعداد رجال الأمن الذين فدوا بأرواحهم بيت من بيوت الله المقدسة وحموا المصليين والمترددين عليه وتمكنوا من ضبط الإرهابي بعد إصابته.