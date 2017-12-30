وزير الأوقاف يطالب بتشريع يُحيل المعتدين على دور العبادة للمحاكمة العسكرية​

كتب- محمود مصطفى:

طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بضرورة صدور تشريع عاجل يقضي بإحالة من يعتدي على دور العبادة إلى المحاكمة العسكرية.

وقال وزير الأوقاف، في بيان له، إن من يفكر في الاعتداء على دور العبادة هو إنسان مجرد من الدين والوطنية والإنسانية، ويجب أن تصنف هذه الجريمة في عداد جرائم الخيانة الوطنية الكبرى.

وأضاف جمعة: "لا بد أن نضرب بيد من حديد على أيدي كل من يحاول العبث بأمننا القومي أو وحدتنا الوطنية، وأن تلقى أي جهة تعلن مسئوليتها عن هذه الجرائم عقابا رادعا وحاسما وقويًّا، وألا تأخذنا بهؤلاء المجرمين رحمة ولا شفقة".

وتابع وزير الأوقاف " يجب على كل منا أن يقوم بواجبه في مواجهة هؤلاء المجرمين دون أدنى تقاعس أو تردد، حتى نخلص الدنيا بأسرها من شرهم وفسادهم وإفسادهم في الأرض".

وكان هجوم إرهابي استهدف كنيسة مارمينا، صباح الجمعة، بمنطقة حلوان أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 5 آخرين.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي، رسميًا الهجوم، وأعلنت ما تعرف بوكالة "أعماق" التابعة للتنظيم، مسؤوليته عن الحادث، في بيان جاء فيه: "مفرزة أمنية تابعة للدولة الإسلامية نفذت الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان جنوب القاهرة".

وأعلنت وزارة الداخلية إن منفذ الهجوم يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى من مواليد 4 يوليو 1984، ويقيم في شارع منشية السد في حلوان.

وكشفت الوزارة أن المسلح الذي شن الهجوم شارك في عدة هجمات إرهابية من قبل استهدفت قوات الأمن والأقباط، أبرزها الهجوم على سيارة تقل رجال شرطة في حلوان في مايو العام الماضي، ذلك الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش مصر" الذي تتبعه خلية "استهداف الكنائس" بزعامة الإرهابي الهارب عمرو سعد.

وفي تفاصيل البيان، قالت الداخلية إن إسماعيل تزعم العناصر المنفذة لحادث التعدي على مركبة "ميكروباص"، تابع لقسم شرطة حلوان عام 2016، وأسفر عن استشهاد أحد الضباط و 7 من أفراد الشرطة، موضوع القضية رقم " 513/2016" حضر أمن دولة عليا."