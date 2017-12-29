الزراعة: أكبر مشروع زراعي صناعي للنباتات الطبية والعطرية بدلا من تصديرها

كتب- أحمد مسعد:

اتفق الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، على إقامة أكبر مشروع زراعي وصناعي تنموي للنباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، على مساحة 69 ألف فدان.

وقال وزير الزراعة، إن الاجتماع يأتي بناءً على تكليفات القيادة السياسية والحكومة، للتنسيق من أجل إقامة المشروع القومي العالمي العملاق للنهوض بزراعة النباتات الطبية والعطرية، وتحقيق أعلى قيمة مضافة لها، بما يساهم في رفع قدرتها التصديرية وزيادة الدخل القومي للبلاد.

وأوضح البنا، أن المشروع يعتمد في المقام الأول على استثمار إمكانيات مصر الفعلية وظروفها المناخية والبيئية والتي تتيح لها أن تتبوأ مكان الصدارة في هذا المجال بالإدارة الجيدة التي تواجه الزراعة والإنتاج ومواكبة الطلب العالمي المتزايد عليها، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار البنا، إلى أن ذلك المشروع يعد منظومة متكاملة من زراعة وصناعة، وتجارة، كذلك عمراني متكامل، من خلال زراعة النباتات الطبية والعطري، وانشاء الكيانات الصناعية القائمة على المنتجات الزراعية من هذه النباتات، وإنشاء خدمات متكاملة للعاملين بهذا المشروع من سكنية وتعليمة وصحية، وترفيهية وخدمية.

وقال وزير الزراعة، إن 90% من إنتاج مصر من النباتات الطبية والعطرية، تصدر كمواد خام، دون قيمة مضافة لها، لافتاً الى ان ذلك المشروع يستهدف تعظيم إنتاجية وحدة المساحة من النباتات الطبية والعطرية، للارتقاء بالطاقات التصديرية والاستفادة من الطلب المتزايد عليها، فضلاً عن تحسين عناصر الجودة والمواصفات طبقاً للمواصفات القياسية وفقاً لمتطلبات التصنيع والتصدير.

حضر الاجتماع ممثلي وزارات الري، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والصحة، ورئيس مركز البحوث الزراعية، ومديري المعاهد البحثية المعنية.