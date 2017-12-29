مستشار وزير الصحة يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي كنيسة حلوان

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات الحرجة والمشرف على هيئة الإسعاف، تفاصيل الحالة الصحية لمصابي هجوم كنيسة مارمينا بحلوان.

وأسفر الحادث عن استشهاد 9 مواطنين بينهم شرطي، وإصابة 5 أخرين، فضلًا عن مقتل أحد الإرهابيين المتورطين في الحادث، بحسب بيان لوزارة الصحة.

وقال وديع في تصريحات لمصراوي، أنه جرى نقل حالتي إصابة إلى مستشفى معهد ناصر؛ الأولى لسيدة تعاني من كسر متفتت مفتوح وخلع بالكتف الأيسر، وتم إجراء جراحة لها تحت إشراف وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، كما تم نقل حالة أخرى منذ قليل بعد أن أتمّت التدخل الجراحي في مستشفى النصر للتأمين الصحي.

وأوضح مستشار وزير الصحة أنه يتبقى حالتي إصابة بمستشفى الإنتاج الحربي، وحالة أخرى لشرطي بمستشفى العجوزة، مؤكدًا أن "حالتهم جميعا إلى حد ما مستقرة".