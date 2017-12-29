المتحدث العسكري ينشر فيديو تأمين القوات المسلحة للمنشآت ودور العبادة

(مصراوي):

نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، فيديو لانتشار عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية لتأمين الكنائس ودور العبادة والمؤسسات الحيوية في احتفالات العام الجديد.

وأعلنت القوات المسلحة الجمعة، بالاشتراك مع وزارة الداخلية تكثف دورياتها الأمنية لتأمين الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، لافتةً إلى وضع خطة مشتركة مع الشرطة لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية ودور العبادة.

وذكر بيان للمتحدث العسكري، أن القوات واصلت حماية المواطنين وتكثيف الانتشار فى محيط الشوارع والميادين الرئيسية وتأمين الطرق والمحاور المرورية، والتعاون فى تنظيم الحركة المرورية.

وأوضحت أنه يتم التنسيق بين التشكيلات التعبوية ومديريات الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للاحتفاظ بقوات إضافية مدعومة بعناصر تخصصية وفنية جاهزة للتدخل السريع لمواجهة كافة المواقف الطارئة التى يحتمل حدوثها، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال مظاهر الإحتفال بالعام الميلادي الجديد.

وكان هجوم إرهابي استهدف كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان، الجمعة. وأعلنت وزارة الصحة، أن الحادث أسفر عن 9 شهداء و5 مصابين.