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غدًا.. صالون فاطمة ناعوت الشهري بمكتبة مصر الجديدة

09:13 م الجمعة 29 ديسمبر 2017
غدًا.. صالون فاطمة ناعوت الشهري بمكتبة مصر الجديدة

فاطمة ناعوت

كتب- مصراوي:

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة، مساء غدًا السبت، جلسة الصالون الشهري للكاتبة فاطمة ناعوت بعنوان "فلسفة الجمال".

يشارك في الصالون كلًا من: الدكتور جابر نصار، عميد جامعة القاهرة السابق، والشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، حيث يحكيان لجمهور الصالون عن تجاربهما في الحراك التنويري في مجالي التعليم والفن وأثر ذلك على المجتمع.

وتتحدث ناعوت في فقرة "مصريات"، عن الإلهين "تحوت وسيشات" ودورهما في ثقافة المصري القديم وحقل الكتابة وفق الميثولوجيا المصرية".

وعن الفقرات الثابتة مثل "مواهب"، التي يستضيف فيها الصالون أحد المواهب الشابة في الغناء أو الرسم أو الشعر. بالإضافة إلى فقرة الطرب التي يقدمها المطرب وعازف العود الفنان محمد حافظ، فضلا عن فقرة أسئلة الحضور، وفقرة توقيع الكتب والتقاط الصور التذكارية.

مكتبة مصر الجديدة فاطمة ناعوت جابر نصار جامعة القاهرة

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