"المحافظين" يدين استهداف كنيسة حلوان: الإسلام بريء من الإرهاب

كتب- إسلام ضيف:

أدان حزب المحافظين، الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين، متقدما بخالص العزاء للأخوة الأقباط والشعب المصري كله.

وقالت رشا عمار، المتحدث الإعلامي باسم الحزب، في بيان لها، إن الإسلام بريء من هذه الممارسات وأصحابها، ودعت المساجد إلي فتح أبوابها أمام المُصليين، وإقامة صلاة موحدة في كافة مساجد مصر للتأكيد على وحدة الشعب المصري، ومشاركة المسلمين والأقباط معًا في إقامة الشعائر الدينية احتفالًا بأعياد الميلاد المجيد للرد علي المحاولات التي تهدف إلي تفرقة المصريين وزعزعة أمن واستقرار الوطن.

وأكدت عمار: "واجب على جميع المصريين التكاتف؛ لتفويت الفرصة على الفئة الباغية التي تسعي لتفتيت نسيج الوطن، لأن الهدف ليس فتنة طائفية وإنما ضرب العمق المصري".

وأشادت المتحدث الإعلامي باسم الحزب بموقف إمام "مسجد الدسوقي"، المجاور للكنيسة، والذي نادي بسرعة توجه أهل المنطقة إلي الكنيسة لحمايتها فور مشاهدة أحد الإرهابيين يتسلل إليها.

وثمنت عمار موقف رجال الأمن، الذين تمكنوا من إحباط محاولة اقتحام وتفجير الكنيسة، وتصفية أحد الإرهابيين قبل قيامه بمحاولة إلقاء قنبلة على الكنيسة، مطالبة بتكثيف الجهود لضبط باقي العناصر التي اشتركت معه في التنفيذ. ​