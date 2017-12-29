خبير عقاري: 2018 عام المنافسة الشرسة والأسعار غير المدروسة تهدد المبيعات

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد محمود حليمو، العضو المنتدب لشركة "مكانك العقارية"، أن الثلاثة أشهر الأولى من 2018 ستشهد استقرارًا سعريًا في العقارات على أن تحدث ارتفاعات طبيعية فى الأشهر التالية، مشيرًا الى أهمية إعداد الشركات دراسات تسعيرية منضبطة لضمان تحقيق المبيعات المستهدفة.

وأضاف حليمو، أن العام الجديد سيشهد تنافسًا شرسًا بين الشركات العقارية في ظل زيادة المعروض من الوحدات وتنوع المشروعات بما يضع الشركات أمام تحديًا حقيقيًا يتطلب وضع خطط تسويقية مبتكرة مع دراسة احتياجات العملاء ومختلف الاسعار السوقية.

وأشار إلى أن الشركات التى ستغالى في تسعير مشروعاتها ستواجه صعوبة في بيع وحداتها، كما أن إعادة التقييم وطرح الوحدات بأسعار أقل يضعف من ثقة العملاء بالمطور.

وأشار حليم إلى أن الحصول على وحدات في مناطق جديدة وبالمراحل الأولى من المشروعات هو الخيار الأمثل للعملاء الراغبين فى الشراء بغرض الاستثمار وهو ماسيتوافر في العديد من المشروعات خلال العام المقبل.

وشدد العضو المنتدب لشركة مكانك العقارية، على أن أراضي الشراكة التي تم طرحها من هيئة المجتمعات مؤخراً وشهدت اقبالاً من كبار شركات التطوير العقارى ستمثل إضافة للسوق فى العام الجديد مع بدء التنفيذ والترويج للمشروعات مشيرًا إلى أن نجاح تلك المشروعات وإقبال العملاء عليها مرهونة في الأساس باسم المطور وسابقة أعماله القوية في السوق وليس فقط كونه شراكة مع الدولة.

ولفت إلى أن تلك المشروعات تتسم بميزة نسبيا من حيث ضمان الإسراع من تنفيذ المرافق والخدمات كون الدولة شريكاً استراتيجياً بها، مشيراً إلى أن ذلك العامل يّدعم أيضاً من فرص سرعة تسويق المشروعات.

وأكد حليمو، أهمية وضع الشركات أسعارًا منطقية للوحدات وخاصة للمراحل الأولى.

وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب تركيز الشركات على الترويج لمشروعاتها بالخارج، مشيرًا إلى عزم مكانك افتتاح فرعاً لها في دبي للترويج إلى العقارات المصرية والمساعدة في تنفيذ ملف تصدير العقارات.