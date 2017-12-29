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المجتمعات العمرانية: إعادة التعامل على الأراضي "المُلغاة" بأسوان الجديدة

10:21 ص الجمعة 29 ديسمبر 2017
المجتمعات العمرانية: إعادة التعامل على الأراضي "المُلغاة" بأسوان الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة وافقت على إعادة التعامل على قطع الأراضي المُلغاة بمدينة أسوان الجديدة، بالقرعات التي أُجريت منذ عام 2009 وحتى 2011، والتي لم يتم توصيل المرافق لها إلا في 9/7/2015، طبقًا لكراسة الشروط لكل قرعة، خاصة ما يتعلق بكيفية ومدد سداد قيمة الأرض، ومدة التنفيذ، ويبدأ حساب ذلك اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

وقال السباعي، في بيان له، اليوم الجمعة: إن موافقة الهيئة تأتي استجابة للطلبات العديدة التي تقدم بها المواطنون لإعادة التعامل على قطع الأراضي السكنية المخصصة لهم بمدينة أسوان الجديدة.

المجتمعات العمرانية الأراضي الملغاة أسوان الجديدة

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