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التعليم العالي: تخصيص 60 مليون جنيه لدعم 4 مستشفيات جامعية

10:07 ص الجمعة 29 ديسمبر 2017
التعليم العالي: تخصيص 60 مليون جنيه لدعم 4 مستشفيات جامعية

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموافقة على تخصيص 60.405 مليون جنيه دعمًا للمستشفيات الجامعية بجامعات (المنوفية، كفر الشيخ، المنيا، بنها) لشراء أجهزة ومعدات طبية.

وذكر بيان لوزارة التعليم العالي، اليوم الجمعة، أنه تم تخصيص 3 ملايين جنيه للمستشفى الجامعى بجامعة المنوفية لشراء أجهزة لأقسام العيون والباثولوجيا والمسالك البولية والقلب والصدر والأنف والأذن، ومبلغ (33.952 مليون جنيه) لدعم قسم الأورام بالمستشفى الجامعى لجامعة كفر الشيخ، ومبلغ (800 ألف جنيه) لدعم "قسم العيون" بالمستشفى الجامعى ببنها، ومبلغ (22.635 مليون جنيه) لدعم قسم الأورام بمستشفى جامعة المنيا.

التعليم العالي خالد عبد الغفار المستشفيات الجامعية

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