وزير الأوقاف في حلايب وشلاتين .. ووصول جثمان المصري المعتدي عليه بالأردن .. أهم لأحداث

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الغردقة .. يؤدي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة صلاة الجمعة من حلايب وشلاتين في إطار زيارة على رأس قافلة من العلماء، يعقبها توزيع 850 بطانية في قرى حلايب والشلاتين منها 500 بطانية من وزارة الأوقاف.

القاهرة .. يصل جثمان المواطن المصري المعتدى عليه بالأردن علي السيد مرسي، ويرافق الجثمان أرملة المتوفي وأبنائه.

القاهرة .. تنظم وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ماراثون للدراجات الهوائية للهواة، وينطلق الماراثون من حي الأسمرات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.