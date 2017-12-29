يارب يسر لنا امورنا .. و"طالعين نجيب حقهم" أخر رسائل شهيد مداهمات سيناء

"يارب يسر لنا امورنا" بهذه العبارات ودع المجند الشهيد حازم رمضان، أصدقائه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة بمدرعة أثناء مداهمات أوكار العناصر الإرهابية بشمال سيناء، كما أسفر ذلك عن استشهاد 5 آخرين بينهم ضابط برتبة عقيد.

وفي 26 نوفمبر علق على حادث الروضة بشمال سيناء، هاجم مسلحين مسجد أثناء صلاة الجمعة قبل تدوينته بيومين فقط ، قائلا: "طالعين في عز المطر نجيب حقكم وحالفين ما هنشوف النوم إلا لما ناخد بثأركم يارب يارررررب سيناء ف القلب"، وتابع في نفس اليوم بتدوينة أخري

قال فيها "ألصبر والقوه والايمان

هم اسلحه اهالي شمال سيناء اقسم بالله كان معانا اخ بيدفن اخوه وابوه وعمه وكان معانا ام جايبه علي عربيه بحمار زوجها وابنها مضروبين الصبر ثم الصبر ثم الصبر لاهالي الروضه وسيناء بالكامل‎"

مو كان يحرص الشهيد على نعي أصدقائه الأبطال الذي يستشهدون فداء للوطن، وكذلك نشر صوره بالزي العسكري.