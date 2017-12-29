سفير إثيوبيا بالقاهرة : ليس لدينا نيه للإضرار بمصر .. و لم نستغل ثورة الشعب لبناء السد

كتب- محمد رفاعي

أكد السفير الإثيوبي فى القاهرة "تايي سيلاسي" أن دراسات سابقة أكدت أن سد النهضة يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن إثيوبيا بدأت في بناء السد بموجب دراسات اللجنة الفنية. وأضاف "سيلاسي"، أن إثيوبيا تريد أن تنهي دراسات سد النهضة في أسرع وقت ممكن، متابعًا "ليس لدينا نية للإضرار بالشعب المصري ولا نرضي له أن يعطش، كل ما نريده هو أن تشعروا بموقفنا واحتياجنا للتنمية، كما أنه ليس صحيحا أننا استغللنا الثورة في مصر لبناء السد، نحن نفكر في بناء السد من الخمسينيات من القرن الـ20، وأعددنا دراسة لإنشائه منذ زمن طويل .

وأضاف سيلاسي خلال حوار أجراه أمس علي قناة دريم الفضائية مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج كلام تاني، نهر النيل مصدر لتنمية إثيوبيا ودول حوض النيل، ونسعى لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية، وعلي الرغم أن مفاوضات سد النهضة تواجه مشاكل فنية إلا أن الموقف بين مصر وإثيوبيا لم يفشل بعد وبرغم تلك المشكلات فإن النظام الإثيوبي وعد الشعب بأن بناء السد لن يتعطل، مشيرا إلى أن دولتهم لن تستفيد علي الأطلاق من تعطيل المفاوضات

وعن مدي إحتياج الشعب الإثيوبي لبناء السد، قال "خلال السنوات الماضية لم نتكمن من تحويل الدراسة إلى واقع بسبب مشاكل داخلية في إثيوبيا، كنا نفكر أنه علينا أن نكون دولة صناعية وحتى نصبح كذلك لابد من إنشاء مصانع، وتشغيل هذه المصانع يحتاج إلى الكهرباء، من هنا جاءت فكرة إنشاء السد، لتوليد الكهرباء التي تمكننا من تشغيل المصانع وتنمية بلادنا"، مضيفًا أن 65 مليون إثيوبي محرومون من الكهرباء بسبب عدم وجود السد لتوليد الكهرباء، وبرغم ذلك أخذت إثيوبيا في اعتبارها الاحتياجات المتباينة لشعوب الدول الثلاث، قائلًا : نريد أن نحدث تنمية جماعية تعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث.

وردد: " المزارعون في إثيوبيا يحلمون بتناول وجبة العشاء في وجود الضوء عقب توليد الكهرباء من مياه السد "، موضحا أن الهدف من بناء السد هو إحداث تنمية تعود بالنفع علي كل الدول الثلاث دون إيذاء أي دولة منهم، كما أندولة إثيوبيا تحاول توليد الكهرباء من النيل لتوليد احتياجاتها ثم تترك المياه تسري إلي مصر بطبيعتها ، مشيرا إلى أن ذلك يحدث بسبب وجود الثقة بين الشعب المصري والإثيوبي، قائلًا : الثقة لا تبدو كلمة مهمة اذا لم تترجم لأفعال

وأوضح، أن اللجنة الدولية للخبراء شملت خبيرين من كل دولة من الدول الثلاث، وأثيوبيا بدأت بناء السد بموجب دراسات الخبراء الفنية، قائلا: " نريد أن تنهي دراسات السد في اسرع وقت ممكن، وإذا كنا قد إنتهينا من 62 % من بناءه فإن ما يتبقي من المشروع سيستغرق وقتًا طويل" .

وبسؤاله عن ما إذا كانت قطر أوإسرائيل تقف وراء تمويل السد أجاب "سيلاسي" : "إن الحديث حول تمويل قطر لسد النهضة مضحك حد الدموع، مؤكدًا أن تمويل قطر للسد كذبة وشيء مزيف تمامًا، ولا توجد علاقة خاصة بين البلدين نظرًا أن العلاقات بينهما لم تكن طيبة ومرت بكثير من التقلبات الفترة الماضية، وأضاف «ليس لدينا تمويل خارجي لسد النهضة، ونرفض ذلك بشدة، فنحن نريده مشروع وطني نفخر به"، وتابع: "ظهرت أيضًا شائعات بأن إسرائيل وراء إنشاء هذا السد، ولكن كل ذلك هو كذب، فهذا السد هو مشروعنا الوطني، ونريد أن نبنيه بأموالنا الخاصة دون إلحاق الضرر بالآخرين".

واستطرد: "لم نفكر منذ البداية أننا سنفعل كل شيء وحدنا خلال الخمس سنوات، والسبب الذي جعلنا نخوض في المفاوضات هو تحديد فترة الملء"، مشيرًا إلى ثقته أن الجوانب السياسية لن تمثل مشكلة بين دول حوض النيل