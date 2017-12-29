حالة الطقس اليوم.. معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا وصقيع على المزروعات

مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا؛ مما يؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويُتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، يتوقع الخبراء ارتفاع الموج على البحر المتوسط ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، وارتفاعها على البحر الأحمر ما بين متر إلى متر ونصف المتر.. أما حالة الرياح السطحية على البحر المتوسط فتكون جنوبية غربية وحالة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى- العظمى

القاهرة 12 20

وسط الدلتا 11 20

الإسكندرية 12 19

بلطيم 15 20

مطروح 10 19

السلوم 10 18

سيوة 5 19

بورسعيد 15 20

دمياط 14 20

العريش 7 20

رفح 6 19

الإسماعيلية 9 20

السويس 9 21

رأس سدر 13 21

نخل 6 19

نويبع 18 26

طابا 10 21

كاترين 5 18

الطور 10 22

شرم الشيخ 18 25

الغردقة 15 24

مرسى علم 17 25

الفيوم 11 21

بنى سويف 11 20

المنيا 10 20

أسيوط 9 21

سوهاج 11 22

قنا 11 24

الأقصر 11 25

أسوان 12 26

أبوسمبل 13 25

الوادى الجديد 10 22

شلاتين 22 28

ابو رماد 20 26

راس حدربة 19 25

حلايب 22 26