"مصورو مصراوي".. الأعمال الفائزة في مسابقة الصحفيين "مصر 2017"

كتب-إسلام ضيف

كرم عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الخميس، المصورين الصحفيين، الذين فازوا في مسابقة "مصر 2017"، والتي تنظمها شعبة التصوير بنقابة الصحفيين.

وفاز "مصراوي" بـ9 جوائز بالمسابقة، في عدد من فروع التصوير المختلفة.

الصورة الخبرية:

المركز الثاني: روجيه أنيس

الجائزة التشجيعية الثانية: حازم جودة

القصة المصورة:

المركز الأول: محمد حسام الدين

المركز الثاني: روجيه أنيس

الجائزة التشجيعية الثانية: علاء أحمد

الحياة اليومية:

المركز الأول: محمد حسام الدين

الصورة الرياضية:

المركز الثاني: فريد قطب

صحافة الفيديو:

المركز الأول: إحسان رمضان ونسيم عبد الفتاح عن قصة مصورة عن فتاة المركب"

الجائزة التشجيعية الأولى: ندى عمرو عن قصة ""أول معيد كفيف"